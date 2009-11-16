BBC Türkçe tarihi: 1980'den günümüze

1979'da, kırkıncı kuruluş yıldönümünde, İngiltere hükümeti tarafından kapatılmaktan kıl payı kurtulan BBC Türkçe yayınları, bunun üzerinden bir yıl geçmeden 1980 yılının 12 Eylül'ünden itibaren tarihinin önemli dönemeçlerinden birine girdi.

Türkiye'de yine yabancı radyolara kulak verme zamanı gelmişti.

BBC Türkçe 12 Eylül'ü izleyen günler ve 1980'li yıllarda dinleyicisine ayrıntılı, çok kaynaklı ve doğru haber sunabilme amacıyla büyük bir atılım yaptı.

Haberler, sansür ortamından dolayı zaman zaman Türkiye'deki muhabirlerinin isimleri gizlenerek veriliyordu.

12 Eylül dönemi

BBC Türkçe o dönemde, hem dünyanın Türkiye'yi nasıl gördüğünü bir çok ülkenin gazetelerini tarayarak, yorumcularıyla konuşarak, Türkiye'deki dinleyiciye aktarmayı, hem de Türkiye'de, seslerini başka hiç bir şekilde duyurma olanağı olmayan bir çok yasaklı sesi mikrofonlara taşımayı başardı.

12 Eylül döneminden yıllar sonra yeniden tarih sahnesine dönecek olan eski başbakanlardan Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit de bu sesler arasındaydı.

BBC'nin 1940'lı yıllardan beri dinleyicisi olan yazar ve gazeteci Çetin Altan'ın "resmi süzgeçten geçmeyen haber" dediği içeriğiyle, BBC Türkçe, bir çok dinleyici için radyonun adıyla özdeşleşecek kadar önemli olmuştu.

Örneğin gazeteci yazar Koray Düzgören Cumhuriyet gazetesinin Diyarbakır temsilcisi olduğu dönemlerde akşam saatlerinde birden herkesin ceplerinden çıkarıp, antenlerini açıp kulaklarına dayadıkları kısa dalga radyoların çarşıda "BBC radyosu" adıyla satıldığını hatırlıyor.

Seçim tahminleri

BBC Türkçe, 1980'lerde hem haberciliği hem de teknolojiyi yayıncılığa uyarlamaktaki yaratıcılığıyla hem Türkiye hem de BBC Dünya Servisi açısından öncü hamleler gerçekleştirdi.

1983'te başlamak üzere, bilgisayarlar ve uzmanların yardımıyla üç seçim art arda Türkiye'de ilk olarak, sandıklardan gelen ilk sonuçların, parlamentodaki sandalye dağılımına nasıl yansıyacağını doğru olarak tahmin etmeyi başardı.

Uzmanları, gözlemcileri, politikacıları stüdyo hatlarında buluşturup seçimleri ve başka siyasi gelişmeleri tartıştırdı.

1990'lı yıllarda Türkiye'de özel radyo ve televizyonlara izin verilmesinden sonra BBC Türkçe yeni atılımlarla dinleyicilerine dışarıdan farklı bir perspektif sunmaya yönelik hizmetlerini sürdürdü.

Image caption BBC Türkçe podcast yayımından bir görünüm

Yeni medya ortamı

BBC Türkçe Müdürü Hüseyin Sükan bu dönemde de bir yandan içerik olarak daha yerinden ve ayrıntılı özel dosyalar hazırlamak yoluyla, bir yandan da hizmetini farklı alanlara yaygınlaştırmak suretiyle Türkiye'deki yeni medya ortamına uyum sağladığını ve yerini bulduğunu anlatıyor.

BBC Türkçe, Türkiye'nin gelişkin medya ortamınde dinleyicisine artık, radyonun yanısıra, internet, televizyon ve hatta cep telefonlarından ulaşıyor.

BBC Türkçe bu hamlelerle büyürken, 80'li yılların sonlarından itibaren dünya dengelerini altüst eden değişimler de, BBC Dünya Servisi'ni dönüştürmeye başlıyordu..

Berlin duvarının yıkılmasıyla başlayan süreç, bir süre sonra Sovyetler Birliği ile Doğu ve Orta Avrupa'daki Komünist Parti yönetimlerinin birer ikişer devrilmesiyle, dünya dengelerini tamamen değiştirdi.

BBC Türkçe'nin geleceği

Dünya Servisinin soğuk savaş sonrasında kendisine çizdiği rotayı BBC Dünya servisi Genel Müdürü Peter Horrocks bu dönemde BBC Dünya Servisi tarihindeki devamlılık ve değişimi şöyle anlatıyor.

"BBC Dünya Servisi bence kuruluşundan bu yana varoluşunu hep insanların bilgi edinme ihtiyacına dayandırdı. Dünyanın dört bir yanından nitelikli ve tarafsız haber edinme ihtiyacı."

"Kuşkusuz, Berlin duvarının yıkılmasıyla, soğuk savaşın sona ermesiyle insanların bilgi edinme ihtiyacı da değişti. Mesela Doğu Avrupa'nın, daha önce demir perde gerisinde olan ülkeleri artık çok daha özgürleşmişti."

"Dolayısıyla BBC Dünya Servisi bu dillerde yayınlara son verdi. Ama dünyanın bir çok bölgesinde insanlar hala nitelikli habere kolayca erişemiyor. Bu tür ülkeler açısından BBC Dünya Servisinin rolü çok önemli ve geçmiştekinden farklı değil."

BBC Türkçe ile nice yıllara!