Barcelona'da fuhuş ve uyuşturucuyla mücadele

Barselona, İspanya'ya giden turistlerin mutlaka ziyaret ettikleri kentlerden biri.

Canlı Las Ramblas bulvarı, gotik mimarisi, çok sayıdaki müzesiyle, kültür turizmi meraklıları için bir cennet adeta.

Ama Barselona'nın arka sokaklarına daldığınızda kentin karanlık yüzü hemen görülebiliyor.

Barselona'nın Raval mahallesi sakinleri, kentin arka sokaklarında durumun tamamen kontrolden çıktığını belirterek, yöneticilerin derhal harekete geçmesi için Noel'i fırsat bilerek bir kampanya başlattılar.

Muhabirimiz Sarah Rainsford, Raval mahallesinde yaşayanlarla konuştu...