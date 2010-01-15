Tekel işçileri oturma eyleminde

Özelleştirilen Tekel'in binlerce işçisi bugün üç günlük oturma eylemi başlattı.

Türkiye'nin dört bir yanından, bazıları aileleriyle gelen binlerce Tekel işçisi, 32 gündür Ankara'da eylem yapan arkadaşlarına destek vermek amacıyla Ankara'da toplandılar.

İşçiler, 3 günlük oturma eyleminden sonuç alamazlarsa üç günlük açlık grevi eylemi yapacaklarını söylüyor.

Talepleri , bu ayın sonunda kapatılacak işyerlerinden diğer kamu ve kuruluşlarına geçiş yapmalarına izin verilmesi ve bu süreçte özlük haklarının korunması..

Eylem, tekel işçilerinin il il yoklama vermesiyle başladı.

Kürşat Akyol Ankara'dan bildiriyor.