Türkiye'de 'mini Ermeni açılımı'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın çok tartışılan, "Kaçak Ermeni göçmenleri sınır dışı edebiliriz" açıklamasının ardından, Türkiye'deki Ermenilere jest olarak da okunabilecek iki adım geldi hükümetten.

Birincisi, Van'daki Ahtamar, ya da sonradan verilen Türkçe adıyla Akdamar kilisesiyle ilgili. Kültür ve Turizm Bakanlığı kilisede yılda bir kez ibadete onay verdi. Kilise restore edildikten sonra 2007'de anıt müze olarak hizmete girmişti

İkinci gelişme ise, kaçak Ermeni göçmenlerin çocuklarına, Ermenilere ait azınlık okullarında eğitim imkanı sağlanmasıyla ilgiliydi.

Türkiye Ermenileri Patrikliği Ruhani Meclis Başkanı Başpiskopos Aram Ateşyan, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın, çocukların eğitim sorunlarını çözmek için gerekli çalışmaları başlatma sözü verdiğini açıkladı. Konuya açıklık getiren Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, kastedilenin kaçak göçmenlerin çocukları olmadığını, zira azınlık okullarına devam edecek çocuklarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma koşulunun arandığını söyledi. Ancak çalışmaların devam ettiğini belirterek açık kapı bıraktı Çubukçu.

Agos gazetesinden Rober Koptaş'a, Ermeni kökenli Türkiye vatandaşlarının bunu bir jest olarak algılayıp algılamayacağını sorduk.