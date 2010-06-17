Afrika Kraliçesi'nin setinde

Sinema tarihinin klasiklerinden Afrika Kraliçesi, teknikolor renklerine uygun şekilde restore edildi ve DVD olarak yeniden piyasaya sürüldü.

Kültür-Sanat programımızda Afrika Kraliçesi'nin çekildiği günlere uzanıyor ve seti hakkında anlatılan efsanelerin doğru olup olmadığını, yönetmen John Huston'ın oyuncu kızı Anjelica Huston'a soruyoruz.

Başrollerde Katherine Hepburn ile Humphrey Bogart'ın oynadığı Afrika Kraliçesi, teknikolor teknolojisiyle çekilen ilk filmlerden biriydi.

Ayrıca John Huston'un stüdyo dışında çalışma ısrarı sayesinde Hollywood dışında çekilen az sayıda filmden biri oldu.

Ama yönetmen Huston, Belçika Kongosu'nu neden tercih etti?

Boş zamanlarında safariye çıkmak için mi yoksa o dönemde ABD'de iyice hız kazanmaya başlayan McCarthy'cilikten kaçmak amacıyla mı?

Ayrıca ekipten yalnızca Humphrey Bogart ve John Huston'ın dizanteriye yakalanmadığı, bunu da su yerine viski içmelerine borçlu oldukları doğru mu?

Futbolla bir yolculuk

Bu programda ayrıca Dünya Kupası'ndan esinlenen bir sanat projesi var.

Güney Afrika hükümeti şampiyonaya paralel şekilde yürüyecek kapsamlı bir kültür programı hazırladı.

Müzikaller, konserler, ülkenin en ücra köşelerinde sergilenecek tiyatro oyunları ve festivallerden oluşan toplam 21 projeye, yaklaşık 7 milyon dolar ayırdı.

Tabii bir de sanatçıların kendi inisyatifleriyle hazırladıkları projeler var.

İşte bunlardan biri, futboldan esinlenerek Afrika'nın bir ucundan diğerine yapılan bir yolculuğun video, fotoğraf ve seslerden oluşan öyküsü.

Projenin adı: "Footsak. Uzatmalar için zaman yok."