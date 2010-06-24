KÜLTÜR-SANAT: Osmanlı tebasına çöpçatanlık yapan proje

Kültür-Sanat programımızda bu hafta Türk, Kürt, Ermeni, Rum, Boşnak, Yahudi yani bir zamanlar Osmanlı tebası olmuş halklardan gelen sanatçı ve akademisyenlere birlikte çalışmaları için çöpçatanlık yapan bir projeye kulak veriyoruz.

Image caption Serginin kuratörleri Defne Ayas ve Neery Melkonian

Konuğumuz, sergiye Neery Melkonian ile birlikte küratörlük yapan Defne Ayas.

Ayas özellikle Türkiye'de kurumsallaşmış olan meraksızlıktan sıyrılıp, cesurca toprağın zenginliğine sahip çıkacak bir proje geliştirmek istediklerini söylüyor.

Nüansların nasıl unutulduğunu anlamak, bilgi edinmek için yeni nesil akademisyen ve sanatçılara bir platform oluşturmak istediklerini belirtiyor.

Projenin ilk meyveleri, sonbaharda Manhattan'daki Pratt galerisinde sergilenecek. Sergi ardından ABD'nin çeşitli kentleri, Erivan ve İstanbul'a gidecek.

Kültür-Sanat'ta ikinci konumuz ise Batı'yı İslam hakkında bilgilendirme amacını taşıyan, iddialı bir belgesel: Mekke'ye Yolculuk...

Amerikalı yönetmen Bruce Neibaur'un dev ekran için özel kameralarla çektiği film, 13 milyon dolara mal olmuş.

Marco Polo'dan üç kat daha fazla yolculuk ettiği söylenen ünlü Faslı gezgin İbn-i Batuta'nın öyküsüyle başlıyor.

Ama film İbn-i Batuta'nın dönemindeki, 14. yüzyıldaki Hac deneyimini yeniden canlandırmakla kalmıyor, bugünün Hac manzaralarından nefes kesen görüntülere geçiyor.

Fakat bakalım insanları, özellikle de Batılı izleyiciyi 1.400 yıldır süren bu buluşma ve İslam hakkında bilgilendirme işlevini yerine getirebiliyor mu?

Empire dergisinin film eleştirmeni Angie Errigo ile tartıştık.