Dünya Kupası: Güney Afrika 2010

Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları ardından heyecan dorukta...

Elenen takımlar başarısızlığın muhasebesini yapmaya koyulurken, turu geçenlerin gözleri kupada...

Kupanın ilk yarı finalisti turnuvanın favorilerinden Brezilya'yı 2-1 mağlup etmeyi başaran Hollanda oldu.

Çeyrek final maçında ilk devreyi 1-0 mağlup kapatan Hollanda, ikinci yarıda iki gol bularak sürpriz bir zafere imza attı.

Cumartesi günü oynanan ikinci çeyrek final maçı Gana ile uruguay'ı karşı karşıya getirdi.

Uruguay, dramatik görüntülere sahne olan penaltı atışlarını kazanarak 1970 yılından bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda yarı finale çıktı ve Gana'nın yarı final rüyasına son verdi.

Yarım asrı aşkın zaman önce iki dünya kupası kazanmış olan, ancak günümüzde dünya futbolunda bir zamanlar sahip olduğu prestijin nostaljisiyle yaşayan Uruguay. kırk yıl sonra gelen yarı finalle sevince boğulmuş durumda...

Pazar günü yapılan ilk çeyrek final maçında Almanya, turnuvanın favorileri arasında gösterilen Arjantin'i 4-0 yenip adını yarı finale yazdırdı.

Fenerbahçe ve Adanaspor'un eski teknik direktörü Joachim Loew'ün takımı turnuvada üçüncü kez dört gol birden attı.

Çeyrek finallerin sonuncusu pazar gecesi oynandı...

David Villa'nın 82. dakikada attığı golle Paraguay maçından zaferle ayrılan İspanya yarı finalde Almanya'nın rakibi olmaya hak kazandı.

Her iki ekibin de bir dakika arayla birer penaltı kaçırdığı maçta, Villa turnuvadaki beşinci golüne ulaşmış oldu.

Bu yılki dünya kupasının düş kırıklıkları aleminde baş rolü hiç kuşkusuz dünya futbolunun yıldızları oynadı.

Her bir takımın taraftarları kendi takımları turnuvaya veda ettikçe içlerinin ezildiğini, hayallerinin yerle bir olduğunu hissediyor ama dünya futbolunun milyonlarca dolarlık yıldızlarının sergilediği performans tüm futbolseverlerin ortak hüsranı oldu...