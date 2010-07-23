Kahve falıyla Türkiye'nin AB yolculuğu

Olacak mı olmayacak mı? Türkiye, Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde yarım yüzyılı devirirken bu hala yanıtı belli olmayan bir soru: Türkiye AB'ye üye olur olmaz mı? Türkiye, müzakere süreci nasıl ilerlerse ilerlesin, 2013'e dek 35 müzakere başlığında üzerine düşen yasal düzenlemeleri yerine getirmeye kararlı ve 35 başlıktan müzakereye açılanların sayısı geçtiğimiz haftalarda 13'e yükseldi. Bu beklentinin yarattığı halet-i ruhiye, kuşkusuz Türkiye'de en çok konuşulan konulardan biri. İşte Amerika'da Michigan Üniversitesi'nde antropolog olarak görev yapan Zeynep Devrim Gürsel de bu beklentiyi Anadolu'da bilinmezle yaygın bir başetme yöntemiyle, kahve falını konu alan bir filmle anlatıyor. Gürsel ile bir süre önce film gösterimi için geldiği Londra'da görüştük. Kendisine ilk olarak böyle bir projeyi yapmaya nasıl karar verdiğini sorduk.