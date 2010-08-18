Drakula: Kral ve Vampir sergisi, Cenin'de 23 yıl sonra açılan sinema

Kültür Sanat'ta bu hafta Filistin'de sanatı ve sinemanın büyüsünü yeniden yaşatmak için uluslararası çabalara ilham kaynağı olan bir belgesel filmin yönetmenine kulak veriyor, Cenin'de 23 yıl sonra yeniden açılan sinemayı ziyaret ediyoruz.

Osmanlı döneminde Eflak diye anılan bu topraklarda yaşamış Prens Vlad Tepeş, ya da bilinen adıyla Kazıklı Voyvoda'yla vampir efsaneleri arasındaki bağı konu alıyor.

Rivayete göre Vlad düşmanlarını, kazıklara çakarak öldürmesiyle bilinirdi.

Sergide, 15 ile 18'inci yüzyıllar arasında güney doğu Avrupa'da Müslüman ve Hrıstiyan alemi arasındaki çatışmaları tasvir eden silahlar ve portreler yer alıyor.

Bir başka bölüm de vampir mitolojisi ve folklorüne ayrılmış.

Ayrıca klasik korku filmi Nosferatu da her gün müzede sergileniyor.

Serginin küratörü Margot Rauch'e Kont Drakula ile Prens Vlad arasındaki bağı sorduk.

Marcus Vetter'in çektiği belgesel "Heart of Jenin - Cenin'in kalbi" adını taşıyor.

Cenin, Batı Şeria'da intifadanın en şiddetli zamanlarında İsrail'e saldıran intihar eylemcilerinin, bombacıların kalesi olarak adı çıkmış bir kent.

Film ise İsmail'in bir yandan oğlu için yas tutarken bir yandan da şiddet döngüsünü sona erdirme umuduyla, oğlunun organlarını, İsrail'de kullanılmak üzere bağışlamasını anlatıyor.

Kültür Sanat'ta filmin yönetmeni Vetter ve İsmail'in Cenin'de 23 yıl sonra yeniden sinema açılmasına önayak olmalarını ele alıyoruz.