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Türkiye - ABD ilişkileri nasıl etkilenebilir?

  • 29 Kasım 2010

Wikileaks belgeleri Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin geleceğini nasıl etkileyecek?

Bu soruyu Milliyet gatezesi yazarı Kadri Gürsel'le tartıştık.