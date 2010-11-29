Türkiye - ABD ilişkileri nasıl etkilenebilir?

Wikileaks belgeleri Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin geleceğini nasıl etkileyecek?
Bu soruyu Milliyet gatezesi yazarı Kadri Gürsel'le tartıştık.
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Dış linkler yeni bir pencerede açılacak
Wikileaks belgeleri Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin geleceğini nasıl etkileyecek?
Bu soruyu Milliyet gatezesi yazarı Kadri Gürsel'le tartıştık.