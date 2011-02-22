Libya'da kanlı isyan

Libya'da birinci haftasına yaklaşan halk ayaklanmasında daha şimdiden yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

42 yıl boyunca ülkeyi demir yumrukla yöneten Muammer Kaddafi'nin iktidara tutunmak için verdiği kanlı karşılık, rejiminde çatlaklar oluşmasına da neden oluyor.

Diplomatlar, üst düzey görevliler, bazı ordu birlikleri ve en önemlisi aşiret liderleri saf değiştiriyor.

Ayaklanmanın başlamasından bu yana ilk kez ekranlarda gözüken Kaddafi'yse, o bilinen kendine has tavrıyla, 'Venezuela'ya kaçmadım. Burada, Trablus'tayım.' dedi.