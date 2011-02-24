İrlanda'da seçime doğru temel sorun beyin göçü

Küresel ekonomik krizin en son vurduğu ülkelerden İrlanda yarın sandık başına gidiyor.

Tahminler, iktidardaki Fianna Fail partisinin ağır bir yenilgi alacağı yönünde...

Kamuoyu yoklamaları, partinin meclisteki sandalyelerinin üçte ikisini kaybedebileceğine işaret ediyor.

Ancak bu seçimden kim zaferle çıkarsa çıksın, kendisini zor bir iktidar dönemi bekliyor olacak.

Çünkü ülke halen ekonomik sıkıntılarla boğuşuyor, işsizlik oranları rekor düzeylerde...

Ve İrlandalı gençler bir kez daha geleceklerini başka ülkelerde aramak için yollara dökülüyor.