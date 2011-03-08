Bugün dünya kadınlar gününün 100. yıl dönümü.

1900'lerin başında kadınların uğradığı ayrımcılık ve zor çalışma koşullarını protesto için bir mücadele günü olarak başlayan; daha sonraları kadının özgürleşmesinin kutlandığı bir güne dönüşen 8 Mart bugün de, kadın hakları mücadelesinin odaklandığı günlerden biri.

Gelişmiş ülkelerde aşıldı denilen ayrımcılık kendisini özellikle toplumun üst basamaklarında göstermeye devam ederken, bazı yoksul ülkeler ise kadın-erkek eşitliği konusunda Kuzey Avrupa demokrasilerini geride bırakabiliyor.

Kadın bir başbakana sahip Almanya ile, Güney Afrika ülkesi Lesoto'yu karşılaştırıyoruz.