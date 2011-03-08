Libya için olasılıklar neler?

Libya'da Kaddafi güçlerinin, isyancıların elindeki bölgelere hava saldırıları düzenlemesinden sonra, muhtemel bir uçuşa yasak bölge oluşturulması planları hız kazanmaya başladı.

Kaddafi'ye bağlı güçler ve isyancılar arasındaki çatışmalar bugün Zaviye kenti çevresinde yoğunlaştı. Ancak, Libya'daki isyan ve direnişin Tunus ve Mısır'da olduğu gibi, hemen bir yönetim değişikliğine dönüşmesi çok olası görülmüyor.

Direnişçiler ülkenin doğusunda önemli noktaları ele geçirirken Albay Muammer Kaddafi, başkent Trablus'u kontrol altında tutmaya devam ediyor.

Peki, Kaddafi'nin 42 yıllık yönetiminin sona ermesi için ne gerekiyor?