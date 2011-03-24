NATO'da Libya anlaşmazlığı

Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin askeri kapasitesinin en geç bir kaç hafta içinde yok edileceğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa öncülüğündeki koalisyon, Libya'ya hava saldırılarını sürdürüyor.

Ancak operasyonun komutası konusunda NATO üyeleri arasında anlaşma sağlanamadı.

NATO'da şu ana kadar varılan anlaşma sadece Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetimine yönelik.

Türkiye de NATO'nun bu operasyonuna bir denizaltıyla ve firkateynlerle katılacak.