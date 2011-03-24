İsviçre ve nükleer santraller

Avrupa'da olası bir deprem halinde, nükleer reaktörlerin hali ne olur?

Japonya'da yaşanan nükleer kriz, Avrupalı hükümetleri kendi nükleer reaktörlerinin güvenliğini sorgulamaya itti.

Bu tartışma, özellikle çevre konularında duyarlı, üstelik, tarihinde bir çok kez depremlerle sarsılmış olan İsviçre için de geçerli.

İsviçre, enerji ihtiyacının yaklaşık yarısını nükleer reaktörlerden karşılıyor ama kimi çevreler, ülkedeki reaktörlerin giderek eskidiğine ve artık yeterince güvenli olmayabileceklerine dikkat çekiyor.