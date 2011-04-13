NATO'da Libya çatlağı

Libya'da Kaddafi güçlerine karşı saldırılarını sürdüren NATO güçleri arasında net çatlaklar belirmeye başladı.

İngiltere ve Fransa operasyonda en büyük yükü kendilerinin sırtladığını ve ittifak üyelerinin daha çok yardım etmesi gerektiğini savunuyor.

Kaddafi rejimine karşı çıkan ülkelerin dışişleri bakanları Doha'daki toplantıda bu çatlakların nasıl giderileceğini ve baskının nasıl arttırılabileceğini ele alıyor.

İlk saldırı dalgasını atlatan Kaddafi rejimiyse, artık kendine çok daha fazla güveniyor.