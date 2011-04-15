Kraliyet ailesinin genç nesli

  • 15 Nisan 2011

Kraliçe Elizabeth'in dört çocuğundan sekiz torunu var. Sadece İngiltere'de değil, pek çok Avrupa ülkesinde de kuzenler ve yeğenler bulunuyor.

  • Prenses Beatrice ve Eugenie

    Kraliyet düğününde ailenin hemen hemen tüm üyeleri bir arada olacak. Bu nedenle bazı yüzlere aşina olmak isteyebilirsiniz. Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie Kraliçe'nin torunları; Prens Andrew ve York Düşesi Sarah Ferguson'un kızları.

  • Wessex Kontu Edward ve ailesi

    Kraliçe'nin en küçük oğlu Prens Edward ve eşi Sophie nispeten aşina olunan yüzler. Ancak çocukları James Windsor ve düğünde nedimelik yapacak ablası Leydi Louise Windsor biraz daha geri planda tutuluyor.

  • Zara Phillips ve Mike Tindall

    Kraliçe'nin kızı Anne'den olan torunu Zara Phillips'e genellikle İngiltere rugby takımı kaptanı Mike Tindall eşlik ediyor. Çift Temmuz ayında evlenecek.

  • Peter Phillips ve Autumn Kelly'nin düğünü

    Zara'nın ağabeyi, Prenses Anne ve Mark Phillips'in oğlu Peter Phillips, aslında Kraliçe'nin en büyük torunu; ancak kendi isteği ile asalet unvanı taşımıyor. Phillips ve eşi Autumn Kelly'nin 2010 Aralık ayında bir kızları oldu.

  • Lady Helen Taylor

    Leydi Helen Taylor, Giorgio Armani'nin esin kaynağı olarak tanınıyor. Taylor, Kraliçe'nin kuzeni olan Kent Dükü'nün kızı.

  • Kent Dükü ve Düşesi

    Kral V. George'un torunu, Kraliçe'nin kuzeni olan Kent Dükü (Prens Edward) tahta geçmek için 28. sıradaki aday. Kamuoyu onu her yıl Wimbledon Tenis Turnuvası'nın sonunda şampiyonlara kupalarını veren sima olarak tanıyor.

  • Leydi Gabriella Windsor ve Lord Frederick Windsor

    Leydi Gabriella Windsor ve Lord Frederick Windsor, Kent Dükü'nün kardeşi Prens Michael'ın çocukları. Babaları Kraliçe'nin kuzeni.

  • Leydi Sarah Chatto ve eşi Daniel

    Leydi Sarah Chatto, Prenses Margaret'ın kızı, Kraliçe'nin yeğeni. Eşi Daniel ve oğulları Samuel ve Arthur ile kamuoyunun önüne fazla çıkmadıkları bir hayat sürüyorlar.

  • Danimarka Prensi Joachim ve Prenses Marie

    Düğünde Avrupa kraliyet ailelerinden pek çok temsilci de olacak. Danimarka Kraliçesi II. Margrethe'nin oğlu Prens Joachim ve Prenses Marie de bunlardan.

  • Yunan Kralı Konstantin ve eşi Anne-Marie

    Yunan Kralı Konstantin ve Kraliçe Anne-Marie de düğünün davetlileri arasında. 1973'ten bu yana Londra'da yaşadıkları için davete icabet etmek için uzun bir yolculuk yapmaları gerekmeyecek.