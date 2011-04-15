Kraliyet ailesinin genç nesli
Kraliçe Elizabeth'in dört çocuğundan sekiz torunu var. Sadece İngiltere'de değil, pek çok Avrupa ülkesinde de kuzenler ve yeğenler bulunuyor.
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Kraliyet düğününde ailenin hemen hemen tüm üyeleri bir arada olacak. Bu nedenle bazı yüzlere aşina olmak isteyebilirsiniz. Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie Kraliçe'nin torunları; Prens Andrew ve York Düşesi Sarah Ferguson'un kızları.
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Kraliçe'nin en küçük oğlu Prens Edward ve eşi Sophie nispeten aşina olunan yüzler. Ancak çocukları James Windsor ve düğünde nedimelik yapacak ablası Leydi Louise Windsor biraz daha geri planda tutuluyor.
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Kraliçe'nin kızı Anne'den olan torunu Zara Phillips'e genellikle İngiltere rugby takımı kaptanı Mike Tindall eşlik ediyor. Çift Temmuz ayında evlenecek.
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Zara'nın ağabeyi, Prenses Anne ve Mark Phillips'in oğlu Peter Phillips, aslında Kraliçe'nin en büyük torunu; ancak kendi isteği ile asalet unvanı taşımıyor. Phillips ve eşi Autumn Kelly'nin 2010 Aralık ayında bir kızları oldu.
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Leydi Helen Taylor, Giorgio Armani'nin esin kaynağı olarak tanınıyor. Taylor, Kraliçe'nin kuzeni olan Kent Dükü'nün kızı.
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Kral V. George'un torunu, Kraliçe'nin kuzeni olan Kent Dükü (Prens Edward) tahta geçmek için 28. sıradaki aday. Kamuoyu onu her yıl Wimbledon Tenis Turnuvası'nın sonunda şampiyonlara kupalarını veren sima olarak tanıyor.
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Leydi Gabriella Windsor ve Lord Frederick Windsor, Kent Dükü'nün kardeşi Prens Michael'ın çocukları. Babaları Kraliçe'nin kuzeni.
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Leydi Sarah Chatto, Prenses Margaret'ın kızı, Kraliçe'nin yeğeni. Eşi Daniel ve oğulları Samuel ve Arthur ile kamuoyunun önüne fazla çıkmadıkları bir hayat sürüyorlar.
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Düğünde Avrupa kraliyet ailelerinden pek çok temsilci de olacak. Danimarka Kraliçesi II. Margrethe'nin oğlu Prens Joachim ve Prenses Marie de bunlardan.
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Yunan Kralı Konstantin ve Kraliçe Anne-Marie de düğünün davetlileri arasında. 1973'ten bu yana Londra'da yaşadıkları için davete icabet etmek için uzun bir yolculuk yapmaları gerekmeyecek.