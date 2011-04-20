Çevre felaketinin üzerinden bir yıl geçti

Meksika Körfezi'nde BP tarafından işletilen Deepwater Horizon adlı petrol platformunda meydana gelen kazanın üzerinden bir yıl geçti.

Platformda meydana gelen patlama 11 çalışanın yaşamına mâl olurken, kazanın ardından okyanusa sızan milyonlarca varil petrolün kontrol altına alınması aylar sürdü.

Geride kalan bir yılda, yaşamını, petrol sızıntısının etkilediği sahillerden kazanan pekçok kişi zor günler geçirdi. Kazanın neden olduğu ekonomik sıkıntıların yanısıra, bilimadamları ve çevreciler petrol sızıntısının yaratacağı uzun vadeli sorunları değerlendiriyor.