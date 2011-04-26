Londra'da düğün hazırlığı

Londra'da büyük gün yaklaşırken, hummalı bir hazırlık var. Cuma günü, Prens William ve nişanlısı Kate Middleton evleniyor.

Kraliyet düğününde herşeyin aksamadan gitmesi için, planlama son derece önemli. Ne de olsa bütün dünyanın gözleri, cuma günü bu çiftin üzerinde olacak.

Kraliyet ailesi, törenin ayrıntılarının William ve Kate'in öncülüğünde planlandığını vurgulamaya özen gösteriyor.

Ama ipler gerçekten ne kadar genç çiftin elinde? Yoksa Kraliyet'e mensup olmak, kendi düğününde söz sahibi olamamak mı demek?