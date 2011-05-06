Bob Dylan 70'ine yaklaşırken...

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24 Mayıs'ta 70 yaşını geride bırakacak olan dünyanın en ünlü sanatçılarından biri olan Bob Dylan, yıllardır sesi, besteleri ve şarkı sözleriyle büyük kitleleri etkiledi.

Bob Dylan olgusunu irdelemek için, iki uzman konukla, Dylan'ın şiirlerini incelemiş olan edebiyat eleştirmeni ve öğretim üyesi Sir Christopher Ricks ve yaşam öyküsünü yazmış olan Howard Sounes ile birlikteyiz bu haftaki Sanat Kültür söyleşimizde.

Bob Dylan'ın müziği, şiiri, şarkı sözleri, son on yılda, daha da mükemmelleşti mi?

Uzun yıllardır eleştirmenleri bölen konulardan biri olan sesi hakkında, uzmanlarımız ne diyor?

Günümüzde, hala aynı öneme sahip mi Bob Dylan?

Yeni kuşaklar için de bir anlamı var mı?

BBC Türkçe'den Ayça Abakan, unutulmaz Bob Dylan parçaları eşliğinde, Sir Christopher Ricks ve Howard Sounes'un, bu sorulara yanıtlarını aktarıyor.