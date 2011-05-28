Dame Ninette de Valois'dan Nuri Bilge Ceylan'a, BBC'ye konuk olan sanat insanları

BBC Türkçe, radyo yayınlarına 27 Mayıs 2011'de son verdi.

Image caption Dame Ninette de Valois BBC Stüdyosunda

1939'un 20 Kasım'ından bu yana BBC Türkçe Radyosu, sizlerle oldu. Yayınlarımızda kuşkusuz siyasi gelişmeler, güncel olaylar ve değerlendirmeler her zaman öncelikli yere sahip oldu ama, geride kalan 71 yıl 6 aydır, en az haftada bir, hatta kimi yayın dönemlerinde hergün sanat kültür dünyasındaki gelişmeleri, olayları, haberleri de aktardık dinleyicilerimize.

Ve tabii sık sık ünlü konukları oldu BBC Türkçe'nin...

Sanat alanının her kolundan tanınmış isimler ya stüdyolarımıza geldiler, ya bizler onların peşlerine düştük.

Telif hakkı None

1973 Yılında konuğumuz olan Türk balesinin kurucusu Dame Ninette de Valois'dan, 2008'de bir söyleşi yaptığımız çağdaş Türk sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Nuri Bilge Ceylan'a, 1976 yılında stüdyolarımıza gelen yazar, öykücü Sevgi Soysal'dan, 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü alan yazar Orhan Pamuk'a, 1982'de Yılmaz Güney'den, 1986'da Aziz Nesin'e kadar...

Ve işte, BBC Türkçe radyosunun 26 Mayıs'ta yayımlanan sonuncu sanat kültür söyleşisinde, Ayça Abakan, yıllar öncesinden bugüne, radyomuza mülakat vermiş birçok sanat insanını bir kez daha mikrofonlarımıza getiriyor.