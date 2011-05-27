Mladiç yakalandı, Sırbistan'ın AB yolu açıldı

Katliamlardan canını kurtaranlar ya da öldürülenlerin yakınları 16 yıldır bu haberi bekliyordu ve beklenen haber nihayet dün geldi.

Bosnalı Sırp komutan Ratko Mladiç yakalandı.

Mladiç, Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana gördüğü en korkunç katliamın mimarı olmakla, Srebrenitsa'da yaklaşık 8 bin Müslüman erkek ve çocuğun öldürülmesi emrini vermekle suçlanıyordu.

Mladiç, Saraybosna'da binlerce kişinin ölümüne yol açan dört yıllık kuşatmanın da ardındaki isimdi.

Ratko Mladiç'in şimdi Lahey'de savaş suçları ithamıyla yargılanması söz konusu...

Mladiç'in yakalanmasıyla Sırbistan'ın Avrupa Birliği üyeliği önündeki en büyük engel de artık kalkmış görünüyor.