Nükleere karşı jeotermal enerji

Japonya'da mart ayında meydana gelen deprem ve tsunami felaketlerinin ardından Fukuşima nükleer santralindeki sızıntı dünyanın korku içinde nefesini tutmasına neden olmuştu.

Batı, hızla kazadan ders çıkarma arayışına girdi, Avrupa'da başta Almanya ve Fransa olmak üzere önde gelen ülkeler, enerji üretiminde büyük paya sahip nükleer santrallerinin geleceğini masaya yatırdılar.

Ardarda nükleer santrali kapatma takvimleri geliyor bu iki ülkeden.

Kazanın yaşandığı Japonya'da da, nükleer enerjiye karşı şüpheler derinleşmiş durumda.

Bir yandan hala yaralarını sarmaya çalışan Japonlar, diğer yandan da nükleer enerjiye karşı alternatif enerji arayışına girdi.