Kıbrıs'ta patlama: Elektrik santrali de devre dışı

Güney Kıbrıs'ta bir donanma üssünde meydana gelen patlamada 12 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bölgeden gelen ilk haberlerde yerel saatle 6'da Limasol yakınlarındaki Evangelos Florakis üssü yakınlarında yangın çıktığı söylenmişti.

Patlama ve yangının kesin sebebi henüz bilinmese de Lefkoşa'daki BBC muhabiri Tabita Morgan yetkililerin olayı "kaza" olarak tanımladıklarını bildirdi.

Polis yetkilileri, donanma üssünde bulunan cephane dolu 98 konteynerin ikisinin alev aldığını belirtiyorlar.

Patlamanın yaşandığı cephaneliğin iki yıl önce İran'dan Suriye'ye seyir halindeyken durdurulan gemide ele geçirilen silahlar olduğu tönünde haberler var.

Üssün yakınlarındaki Vasiliko'da bulunan iki elektrik santralinin çalışması durduruldu ve Kıbrıs Rum kesimi genelinde elektrik kesintileri yaşanıyor.

Rum devlet televizyonu, patlamanın üssün çevresindeki mülklerde de hasara ve yangınlara neden olduğu ayrıca bölgede elektrik kesintileri yaşandığı bildiriliyor.

Elektrik kesintileri BBC'nin Doğu Akdeniz'e televizyon yayınlarını ulaştıran Limasol'daki altı vericisinin devredışı kalmasına yol açtı.

Bu sebeple BBC'nin Orta Doğu ülkelerine yönelik İngilizce yayınları izleyicilerine ulaşamıyor.