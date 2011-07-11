Meksika'da rehine kurtarma operasyonu

Meksika ordusu, ülkenin kuzeyindeki sanayi şehri Monterrey'de kaçırılan 20 kişiyi kurtarmak için bir operasyon düzenledi.

Operasyonda, kaçırılan kişiler elleri bağlanmış, ağızları kapatılmış şekilde küçük bir barakanın içinde bulundu.

Kaçırılanlardan bazıları, 11 gündür rehin tutulduklarını bu dönemde eylemciler fidye alabilmek için pazarlık yaptıklarını anlattılar.

Ordu birliklerinin düzenlediği operasyonda, rehineleri korumakla görevli bir kişinin tutuklandığı belirtildi.

Kaçırılan kişiler için 3 bin dolarla 5 bin dolar arasında fidye istendiği açıklandı.

Meksika'nın en varlıklı kenti olan Monterrey'de son yıllarda şiddet olaylarında bir artış görüldü. Yetkililer, bunun başlıca sebebi olarak büyük çeteler arasındaki uyuşturucu mücadelesini gösteriyor.