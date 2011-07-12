Son uzay yürüyüşü yapılıyor

Uzay Mekiği programının son seferine çıkan ve Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenen Atlantis'teki astronotlar, 160'ıncı ve son son uzay yürüyüşüne başladı.

Altı buçuk saat sürecek uzay yürüyüşünde, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun arızalı bir pompası değiştirilecek. Ayrıca, İstasyon'a bir otomatik yakıt dolum mekanizması yerleştirilecek.

Atlantis, son uzay mekiği seferinde, Uluslarafası Uzay İstasyonu'na 4 ton malzeme de taşıyor.

NASA, Atlantis'in görev süresini de bir gün uzattıklarını açıkladı. Buna göre son uzay mekiği Atlantis 21 Temmuz'da dünyaya dönecek.