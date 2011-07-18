Taliban'ın kurşuna dizdiği polisler

Taliban'ın, Pakistan'da kaçırdığı 16 polis memurunun kurşuna dizilme görüntüleri yayımlandı.

Kayıtta, bir Taliban komutanı, tepenin üzerinde sıraya dizilen, elleri arkadan bağlı polis memurlarını 'İslam'ın düşmanı' olmakla suçluyor ve Tanrı'nın kendisinden bu kişileri cezalandırmasını istediğini söylüyor. Ardından da taliban militanlarına ateş etme emri veriyor...

Taliban, bu görüntülerin Haziran ayında çekildiğini söylüyor.

Öldürülen edilen polis memurlarının cesetleri, Taliban'ın bölgeyi terk etmesinden sonra köylüler tarafından bulundu.

Pakistan ordu sözcüsü, görüntülerin doğruluğunu teyid etti.