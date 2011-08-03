İngiltere polisi Southampton limanına demirlemiş bir yata yaptığı baskınla piyasa değeri yaklaşık 450 milyon dolar olan 1,2 ton kokain ele geçirdi.
Lüks yatta 450 milyon dolarlık kokain
- 3 Ağustos 2011
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