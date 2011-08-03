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New York'un firari tavus kuşu

  • 3 Ağustos 2011

New York Hayvanat Bahçesi'nden kaçan bir tavus kuşu kentte pekçok kişinin ilgi odağı oldu.

Hayvanat Bahçesi yetkilileri, tavus kuşunun zararsız olduğunu ve bir süre sonra yuvasına geri döneceğini açıkladı.