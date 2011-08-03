New York'un firari tavus kuşu

New York Hayvanat Bahçesi'nden kaçan bir tavus kuşu kentte pekçok kişinin ilgi odağı oldu.
Hayvanat Bahçesi yetkilileri, tavus kuşunun zararsız olduğunu ve bir süre sonra yuvasına geri döneceğini açıkladı.
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Dış linkler yeni bir pencerede açılacak
New York Hayvanat Bahçesi'nden kaçan bir tavus kuşu kentte pekçok kişinin ilgi odağı oldu.
Hayvanat Bahçesi yetkilileri, tavus kuşunun zararsız olduğunu ve bir süre sonra yuvasına geri döneceğini açıkladı.