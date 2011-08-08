1985 yılında Tottenham'da polisin bir eve operasyon düzenlediği sırada bir kadının kalp krizi geçirerek ölmesinin ardından başlayan şiddet olaylarında bir polis bıçaklanarak öldürülmüş, 60 polis yaralanmıştı.
BBC arşivinden 1985 Tottenham ayaklanması
- 8 Ağustos 2011
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