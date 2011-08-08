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BBC arşivinden 1985 Tottenham ayaklanması

  • 8 Ağustos 2011

1985 yılında Tottenham'da polisin bir eve operasyon düzenlediği sırada bir kadının kalp krizi geçirerek ölmesinin ardından başlayan şiddet olaylarında bir polis bıçaklanarak öldürülmüş, 60 polis yaralanmıştı.