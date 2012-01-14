Eski KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın 23 Şubat 2005'te seçimler öncesinde BBC Türkçe'den Hüseyin Alkan'a verdiği mülakat.
Denktaş: Geç kaldım
- 14 Ocak 2012
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