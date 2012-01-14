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Denktaş: Geç kaldım

  • 14 Ocak 2012

Eski KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın 23 Şubat 2005'te seçimler öncesinde BBC Türkçe'den Hüseyin Alkan'a verdiği mülakat.