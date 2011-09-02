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Timsahın havuz keyfi

  • 2 Eylül 2011

Avustralya'nın Darwin kentindeki, halka açık bir havuza girenler yavru bir timsahla karşılaştı.

Sabah saatlerinde havuza giren bir yüzücü, 40 santimetre boyundaki timsah yavrusunu havuzun sığ ucunda bulduğunu söyledi.