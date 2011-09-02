Timsahın havuz keyfi

Avustralya'nın Darwin kentindeki, halka açık bir havuza girenler yavru bir timsahla karşılaştı.
Sabah saatlerinde havuza giren bir yüzücü, 40 santimetre boyundaki timsah yavrusunu havuzun sığ ucunda bulduğunu söyledi.
PaylaşDış linkler yeni bir pencerede açılacak
E-postaPaylaş E-posta
MessengerPaylaş Messenger
MessengerPaylaş Messenger
Bu linki kopyalaPaylaşma hakkında
Dış linkler yeni bir pencerede açılacak
Avustralya'nın Darwin kentindeki, halka açık bir havuza girenler yavru bir timsahla karşılaştı.
Sabah saatlerinde havuza giren bir yüzücü, 40 santimetre boyundaki timsah yavrusunu havuzun sığ ucunda bulduğunu söyledi.