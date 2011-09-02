BBC Muhabiri Jeremy Bowen, Libyalıların adını bile anmaktan korktukları Ebu Selim Hapishanesini gezdi. Hapishane 1996'daki katliamın yanı sıra, ABD ve İngiltere'nin gönderdiği terör şüphelilerinin sorgulanmasıyla da tanınıyor.
Libya'da korkunun simgesi hapishane
- 2 Eylül 2011
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