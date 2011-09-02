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Libya'da korkunun simgesi hapishane

  • 2 Eylül 2011

BBC Muhabiri Jeremy Bowen, Libyalıların adını bile anmaktan korktukları Ebu Selim Hapishanesini gezdi. Hapishane 1996'daki katliamın yanı sıra, ABD ve İngiltere'nin gönderdiği terör şüphelilerinin sorgulanmasıyla da tanınıyor.