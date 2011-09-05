Nadal'ın kramp acısı

ABD Açık Tenis Turnuvası'nı geçen yılki şampiyonu Rafael Nadal, üçüncü turda Arjantinli David Nalbandyan'la karşılaştı.

Rakibini 7-6, 6- 1 ve 7-5'lik setlerle yenerek dördüncü tura geçti.

Ancak Nadal turnuva sonrası düzenlenen basın toplantısında sporseverleri telaşlandırdı.

Toplantı sırasında birden bire susan ve yüzünden acı ifadesi beliren İspanyol sporcu, yavaş yavaş kendisini koltuğundan yere bıraktı.

Bacaklarına kramp girdiği anlaşılan Nadal, on dakikalık bir tedavi sonrası iyi olduğunu söylerken durumundan aşırı sıcakları sorumlu tuttu.