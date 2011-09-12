Sigara tiryakisi orangutana yardım eli

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da sigara tiryakisi bir orangutanı bu bağımlılığından kurtarmak için girişim başlatıldı.

Shirley geçen hafta ülkenin güneyinde bir hayvanat bahçesinde kötü koşullarda tutulduğu anlaşılınca başkente getirilmişti.

Yetkililer 20 yaşlarındaki orangutanın sigaraya bu hayvanat bahçesinde bazı sorumsuz ziyaretçilerin attığı sigaraları içerek başladığını belirtiyor.

Malezya, hayvanları korumaya yönelik önlemleri artırma sözü verse de bu tür vakaların sık görüldüğü Güneydoğu Asya ülkeleri arasında.