Hindistan üniversitelerinde 'kast intiharları'

Hindistan anayasası kastlar arasında ayrımcılığı ortadan kaldırmayı amaçlasa da, tarih boyunca toplumun dokusuna nüksetmiş kast sistemi hala varlığını koruyor.

Alt kastlardan gelenlere teoride bütün kapılar açık. Fakat pratikte, alt kastların maruz kaldığı bir yığın önyargı ve ayrımcılık var.

Son yıllarda üniversite öğrencileri arasında meydana gelen intihar olayları, kast sisteminin trajik boyutlarını gündeme taşıdı.

2007'den bu yana alt kasttan gelen 18 gencin intiharı, ailelerinin anlattığına göre, üniversitede karşılaştıkları dışlanma ve aşağılanmaya bağlı.

Divya Arya araştırdı.