ABD: İran, topraklarımızda suikast planlıyordu

Amerika Birleşik Devletleri'nin, iki İranlının Washington'daki Suudi büyükelçisine suikast düzenlemeyi planladıklarını duyurması bölgede gerilimi artırdı.

Washington, Meksikalı uyuşturucu kaçakçılarının da karıştığı bombalı suikast planının ardında İran yönetiminin olduğunu bildirdi.

İran'a daha fazla baskı uygulanmasını isteyen ABD, konuyu BM'ye taşıyor.

Suçlamaları 'tamamen mesnetsiz', 'çocukça' gibi ifadelerle reddeden İran da, ABD'yi barış ve istikrara zarar vermek ve savaş çığırtkanlığı ile suçladı.