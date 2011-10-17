Beni Velid sokaklarında çatışmalar

Libya'da geçici hükümete bağlı güçler, Kaddafi yandaşlarının son kalelerinden Beni Velid'e girdiklerini söylüyor.

Ulusal Geçiş Konseyi'nin askeri komutanları başkent Trablus'un 170 km güneydoğusundaki bu kentte de yoğun bir direnişle karşılaştıklarını açıkladı.

Pazar günü Beni Velid'de çekildiği söylenen bu video, makineli ve topçu ateşi sürerken sivillerin çıkmaya cesaret edemediği sokakları gösteriyor.

Devrik lider Albay Kaddafi'nin memleketi Sirte'de de çatışmalar sürüyor.

Trablus'ta ise buldozerler, Kaddafi'nin dev karargahı Bal el Aziziye'yi yıkmaya başladı.