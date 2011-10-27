İrlanda cumhurbaşkanını seçiyor

İrlanda bugün ülkenin dokuzuncu cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında...

Sembolik bir görev olan cumhurbaşkanlığı için yarışan yedi aday var. Ve adayların çoğu siyasetin dışından isimler...

Örneğin, bir televizyon programının jurisinde yer alan bir iş adamı, bir Eurovision şarkı yarışması birincisi ve bir eşcinsel hakları savunucusu adaylardan birkaçı...

Adaylar arasında eski bir IRA militanı da bulunuyor: Martin McGuinness...

McGuinness, son kamuoyu yoklamalarına göre, üçüncü sırada görünüyor.