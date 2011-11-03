Esat sözünü tutacak mı?

"Suriye'de ordudan firar edenler 15 askeri öldürdü."

Bu iddia, İngiltere merkezli bir insan hakları örgütüne ait...

İddiaya göre, Hama'da bir askeri konvoya düzenlenen bombalı saldırıda yedi asker; ikinci bir saldırıda ise yine hükümete bağlı sekiz güvenlik gücü öldürüldü.

Bunun birkaç saat öncesinde ise hükümet yanlısı silahlı kişilerin Humus'ta 19 kişiyi öldürdükleri iddia edildi.

Bu haberler, Arap Birliği'nin Suriye hükümetine önerdikleri barış planının Beşar Esad yönetimi tarafından kabul edildiğini açıklamasıyla aynı günde geldi.

Arap Birliği ile Suriye arasında varılan anlaşma, Suriye'nin güvenlik güçlerinin sokaklardan çekilmesini, siyasi tutukluların serbest bırakılmasını ve Şam hükümeti ile muhalefet arasında görüşmelere başlanmasını öngörüyor.