Papandreu'nun kader oylaması

Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, belki de siyasi kariyerini en önemli sınavına çıkıyor bu akşam.

Euro liderlerinin yeni kurtarma paketi planını referanduma götürme kararıyla kendi partisinden bile yoğun tepkilere hedef olan Yunan Başbakan, ülkesinin euro üyeliğinin daha yoğun şekilde sorgulanmasına yol açmıştı.

Sokaktan parlamento koridorlarına kadar her yerde erken seçim talepleri artık daha yüksek sesle dile getiriliyor.

Papandreu da, kaderini belirleyecek güvenoylaması öncesinde giderek yalnızlaşmış durumda.

Öyle ki, kendi milletvekilleri bile, görevinin başında kalabileceğinden emin değil.