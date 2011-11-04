Polonya krize teğet geçiyor

Euro bölgesinin istikrarı, dün sona eren G20 zirvesinin başlıca gündem maddesiydi.

Zira Avrupalı 17 ülkenin ortak para birimi euroyu çevreleyen belirsizlik piyasaları tedirgin etmeyi sürdürdükçe, "Ufukta yeni bir küresel ekonomik kriz mi var?" sorusu da akıllardan çıkmıyor.

Ancak borç krizi Avrupa kıtasının tamamında tedirginlik havası yaratıyor, denilemez.

Avrupa Birliği'nin 6 yıldır üyesi olan Polonya, tedirginlikten muaf ülkelerden biri...

Çünkü bir yandan üye ülke olmanın getirdiği ayrıcalıkların, teşviklerin tadını çıkarırken, diğer yandan euro bölgesine dahil olmadığı için rahat uyku da çekebiliyor.