"Futbolda ırkçılık yok. Futbolcular olur böyle şeyler deyip el sıkışmalılar" sözleriyle tartışma yaratan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA Başkanı Sepp Blatter, özür diledi.

Blatter, BBC'ye yaptığı açıklamada, 'talihsiz' diye nitelediği sözlerinden büyük pişmanlık duyduğunu ifade etti. Futbolda ırkçılıkla mücadeleye sonuna kadar kararlı olduğunu söyleyen Blatter, ırkçılık yapan tüm oyuncuların, futboldan atılması gerektiğini söyleyen Blatter "Sıfır hoşgörü" gerek, "bu, bana da bir ders" oldu dedi.