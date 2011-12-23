"Arap baharı" diye olayların doğum yeri Tunus, devrim sürecini beyaz perdeye de taşıyan ilk ülke oldu. Tunuslu yönetmen ilyas Bakkar, "Roj parol- Kızıl Söz" adlı belgeselde, yaklaşık bir yıl önce başlayan devrimde tüm dünyanın gözleri başkente odaklanmışken, ülke genelinde neler yaşandığını anlatıyor.
Tunus Devrimi'nin hikayesi
- 23 Aralık 2011
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