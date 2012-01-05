Irak'ta saldırı dalgası

Irak'ta bugün ardarda düzenlenen bir dizi bombalı saldırının Şiileri hedef alması, ülkede mezhep geriliminin yeniden tırmanması endişelerini körüklüyor.

Sabah saatlerinde Bağdat'ın çeşitli semtlerinde düzenlenen saldırılarda en az 27 kişi yaşamını yitirmiş, 70 kişi yaralanmıştı.

Bir kaç saat sonra Nasıriye'de Kerbela'yı ziyaret etmeye giden bir Şii kafilesini bombalı saldırıya uğradı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 30 kişi öldü.

Saldırılar ülkenin en üst düzey Sünni siyasetçisi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık el Haşimi hakkında çıkarılan tutuklama emrininin, farklı mezhep ve etnik grupların oluşturduğu koalisyon hükümetinde ciddi çatlaklara yol açtığı bir ortamda düzenlendi.