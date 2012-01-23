Suriye ültimatomu reddetti

Arap Birliği, gözlemcilerinin Suriye'deki misyonunun sonuçlarından memnun olmayan Suudi Arabistan'ın öncülüğünde Suriye'ye yeni bir plan önerdi.

Birliğe göre Cumhurbaşkanı Esad, ülkede şiddet olaylarının durması için, yetkilerini yardımcısına devretmeli, muhalefetle derhal görüşmeye başlamalı ve ulusal birlik hükümeti kurulmalı...

Suriye ise bu planı içişlerine müdahale olarak niteleyip sert bir dille reddetti.

Suriyeli bir yetkili Birlik açıklaması için "komplo" derken, plan Suriye muhalefetini de memnun etmedi.