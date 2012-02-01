Avrupa ve Kuzey Amerika'daki karamsar göstergelere kıyasla, Afrika ekonomisinde esen hava farklı.

Kıta genelinde bu yıl ortalama yüzde 6 dolayında bir büyüme bekleniyor.

Kalkınmanın motoru konumundaki ülke ise, Nijerya.

Her dört Afrikalıdan birinin yaşadığı Nijerya, hem nüfusu hem de zengin petrol yataklarıyla, Afrika'nın parlayan yıldızı olarak niteleniyor.

Fakat madalyonun öteki yüzünde, toplumlar arası şiddet, kanlı saldırılar, ve ciddi boyuttaki yolsuzluk olayları var.

Nijerya'nın başarısı, ya da başarısızlığı, Afrika'nın geleceği açısından da kilit önemde.