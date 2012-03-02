Dünyanın en yüksek kulesi tamamlandı

Dünyanın ikinci büyük yapısı ve en uzun kulesi olma özelliğine sahip Japonya'daki Sky Tree binası tamamlandı.

22 Mayıs'ta halka açılması beklenen Tokyo Sky Tree'nin inşaatının tamamlanması nedeniyle bir tören düzenlendi.

Dubai'deki 829 metre yüksekliğindeki Burç Halife gökdeleninin ardından dünyanın ikinci yüksek binası sıfatını kazanna Sky Tree'nin yüksekliği 634 metreye ulaşıyor.

Ancak, bugüne dek Çin'deki 600 metre yüksekliğindeki Canton Kulesi'nin elinde olan 'dünyanın en yüksek kulesi' unvanı bundan böyle Sky Tree'ye ait.