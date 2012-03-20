Dualar Muamba için

Tottenham'la oynanan FA Cup mücadelesi sırasında kalp krizi geçiren Boltonlı futbolcu Fabrice Muamba'nın durumunda küçük iyileşmeler olduğu belirtiliyor. Ancak doktorlar, hayati tehlikenin sürdüğünü belirtiyor. Bu arada, neredeyse tüm takımların taraftarları Muamba için Reebok Stadyumu'na çiçekler bırakıp, dua ediyor.