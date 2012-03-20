Tottenham'la oynanan FA Cup mücadelesi sırasında kalp krizi geçiren Boltonlı futbolcu Fabrice Muamba'nın durumunda küçük iyileşmeler olduğu belirtiliyor. Ancak doktorlar, hayati tehlikenin sürdüğünü belirtiyor. Bu arada, neredeyse tüm takımların taraftarları Muamba için Reebok Stadyumu'na çiçekler bırakıp, dua ediyor.
Dualar Muamba için
- 20 Mart 2012
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